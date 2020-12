Nega dada ao Benfica por Lucas Veríssimo deixou jogadores do Santos "revoltados"

Vivem-se horas agitadas na Vila Belmiro por conta da revelação na imprensa do conteúdo do relatório do Conselho Fiscal do Santos, no qual é recomendado que a direção do clube rejeite a proposta do Benfica por Lucas Veríssimo e dê luz verde à oferta apresentada pelo Al Nassr. Tudo porque o documento ainda não foi entregue de forma oficial à direção do clube, sendo que a sua divulgação na imprensa deixou todos surpreendidos, desde a própria comissão de gestão como os jogadores, que segundo Orlando Rollo ficaram "revoltados" ao saberem da mesma.





"Surpreendeu-me a divulgação da forma como aconteceu. O jogador [Lucas Veríssimo] ligou-me e disse que poderia jogar [antes da notícia]. Tínhamos um acordo para que o acordo fosse encaminhado ao Conselho Gestor e, depois, submetido ao Conselho Deliberativo. A divulgação do teor do relatório, que ainda não sabemos se é real, deixou os jogadores revoltados. Eles estão revoltados com a história, pois sabem do nosso momento financeiro. Foi feita uma reunião com plantel e a comissão técnica contextualizando o momento financeiro do Santos, deixamos claro que seria necessário negociar alguém para pagar as contas", explicou o presidente em gestão do Peixe, ao UOL Esporte, numa declaração na qual lembrou a necessidade absoluta do clube em fazer uma venda o quanto antes."O Santos só conseguirá manter as contas em dia, honrar os compromissos mediante a venda de um atleta. Vou reunir-me com o plantel para dizer que ainda não temos o parecer e que aguardamos o encaminhamento ao Conselho Gestor", acrescentou.Lembre-se que Lucas Veríssimo ameaçou mesmo não se apresentar de início no encontro desta noite diante da LDU Quito, um jogo da Libertadores que está marcado para as 22h15 (hora de Lisboa). Ainda assim, o defesa central terá voltado atrás na sua decisão e vai mesmo atuar perante a formação equatoriana.