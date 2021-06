Negócio de Cervi fechado com o Celta

A mudança de Franco Cervi para Vigo está fechada, segundo Record apurou. O internacional argentino vai ser reforço do Celta depois de o clube espanhol e o Benfica terem chegado a acordo.





O extremo, de 27 anos, vai assinar por cinco anos com os galegos com as águias a garantirem 4,5 milhões de euros, a que se juntam 1,5M€ por objetivos. O jogador esteve para deixar o Benfica no último mercado invernal mas acabou por ser convencido por Jorge Jesus a findar a temporada em Portugal.Cervi chegou à Luz em 2016 proveniente do Rosario Central e, pelos encarnados, conquistou cinco títulos: dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal