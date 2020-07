«Negócio de Pedrinho não teve nada a ver com o de Yony González»

No mesmo dia em que o Corinthians devolveu Yony González ao Benfica, o empresário Will Dantas garantiu que este negócio é completamente independente do de Pedrinho e que não influencia a contratação, por parte do clube português, do extremo ao Timão - de resto, o jogador já foi mesmo oficializado nas águias, que investiram 20 M€ no futebolista.





"Nunca teve nada a ver a negociação do Benfica pelo Pedrinho com a do Yony González. É uma coisa à parte. Foi discutido no início da negociação, mas eu não aceitei de bate-pronto. O valor do Pedrinho era de 25 milhões de euros. Para bater o martelo e fechar o negócio, foram 20 milhões de euros em cinco parcelas de 4 milhões", referiu Will Dantas ao 'Globoesporte'.Recorde-se que o Corinthians, através do site oficial, explicou que deixou de ter obrigatoriedade de compra do passe de Yony, alegando que o colombiano, de 26 anos, não cumpriu os cinco jogos estipulados. "No contrato do atleta, havia uma cláusula de compra automática, após cinco partidas disputadas, sendo que, até ao momento – por conta da paralisação causada pela pandemia do coronavírus –, González atuou em apenas quatro jogos. Em conjunto com a comissão técnica, a diretoria do Corinthians reavaliou a situação e decidiu não exercer a opção de compra", podia ler-se no comunicado.O agente disse ainda que o Corinthians não receberá a primeira parcela da venda de Pedrinho neste mês mas sim em agosto. No entanto, comodeu conta, o Benfica pretende dar início ao pagamento da transferência de Pedrinho apenas em julho de 2021 . Estava previsto que tal acontecesse assim que o jogador começasse a trabalhar no Seixal, mas devido ao impacto que a pandemia do novo coronavírus teve nas finanças do clube da Luz, as águias pretendem chegar a acordo com o emblema brasileiro para adiar o início da liquidação das primeiras verbas.