Negócio entre Vieira, 'Rei dos Frangos' e John Textor foi "fechado há três semanas"

Luís Filipe Vieira tentou vender 25 por cento do capital da SAD, ao empresário norte-americano John Textor, permitindo um ganho estimado de 30 milhões de euros, como forma de compensar José António dos Santos, indica o despacho do Ministério Público. Em relação a este negócio, do qual Record dá este sábado conta, o 'Nascer do Sol' adianta outros pormenores, nomeadamente que foi "fechado há três semanas".





"A negociação entre Vieira, 'Rei dos Frangos' e Textor culminou há menos de três semanas com a assinatura de um contrato-promessa", de acordo com o 'Nascer do Sol', que revela que esta "venda secreta" foi "um dos elementos centrais que levaram o Ministério Público a desencadear esta semana a Operação Cartão Vermelho".O 'Nascer do Sol' acrescenta que "até agora Textor apenas adiantou um milhão de euros como sinal por conta dos 50 milhões de euros que se dispôs a pagar".John Textor é o principal acionista da FuboTv e fez há semanas uma proposta para a aquisição do Crystal Palace.