Negócio fechado: Bruno Varela fica mais um ano no Ajax

Bruno Varela vai continuar ao serviço do Ajax na temporada 2019/20. O acordo para a continuidade do guarda-redes português no emblema de Amesterdão foi alcançado esta segunda-feira, após reunião entre as partes no Estádio da Luz, com o Ajax a concordar pagar 1 milhão de euros pela cedência de uma temporada. Para lá do empréstimo, o campeão holandês fica ainda com uma cláusula de opção no valor de 3 milhões de euros.