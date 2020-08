Negócio fechado: Waldschmidt vai ser reforço do Benfica

O alemão Luca Waldschmidt vai ser reforço do Benfica, na próxima temporada, depois de Rui Costa e Tiago Pinto terem chegado a acordo com o Friburgo e o próprio jogador. O avançado prepara-se para assinar um contrato válido por cinco temporadas, até 2025.





Os encarnados aceleraram as negociações por Waldschmidt nos últimos dias, tendo o administrador da SAD e o diretor geral para o futebol viajado para a Alemanha por forma a chegar a acordo com as duas partes.O internacional alemão, de 24 anos, estava há muito referenciado pela prospeção do Benfica. Melhor marcado do Europeu sub-21 da temporada passada, o avançado esteve nos planos das águias para a época 2019/20, para colmatar a vaga deixada em aberto por João Félix. No entanto, acabou por não vir. Jorge Jesus gostou do que viu e a SAD tratou de assegurar os seus serviços.Os detalhes da operação podem ser lidos eme na edição impressa de amanhã.