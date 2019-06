Negócio João Félix envolve entidade financeira

O Benfica comunicou quinta-feira à noite à CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários) que recebeu uma proposta de 126 milhões de euros do At. Madrid por João Félix, que está agora "a ser analisada". O valor, 6 milhões acima da cláusula de rescisão, permitirá à SAD encarnada receber os 120 milhões de euros no imediato.A operação financeira proposta pelo Atlético pressupõe que o Benfica acione uma operação junto de entidade financeira com as garantias dadas pelo Atlético Madrid, que terá um custo acrescido de seis milhões de euros em juros e que enquadra o valor que surge para os referidos 126 milhões de euros.É agora uma questão de horas até Félix ser oficialmente confirmado como jogador colchonero para a próxima época – o clube madrileno pretende que tal aconteça até ao fim de semana. O Benfica terá de dar uma resposta, que será positiva, e tudo ficará fechado. Até porque entre o avançado e o Atlético está fechado.O jogador esteve em Madrid, acompanhado pela família e pelo empresário Jorge Mendes, onde efetuou exames médicos e tirou fotografias com a nova camisola vestida. Os termos do contrato ficaram estabelecido.Conforme está estabelecido pelas normas da FIFA, será o At. Madrid a suportar os valores referentes ao mecanismo de solidariedade e, por isso, terá de pagar ao FC Porto pouco mais de 1,2 milhões de euros. Os dragões têm direito a 1 por cento da transferência, já que Félix atuou no clube entre os 12 e os 16 anos – nesta fase, cada ano corresponde a 0,25 por cento do valor total da transferência. A partir dessa idade, ainda segundo os regulamentos da FIFA, cada ano de formação até aos 23 anos é pago com 0,5 por cento – neste caso, como foi o Benfica o clube formador, não terá direito a mais nenhuma compensação. No total, até 5 por cento do valor do negócio pode ir para os clubes formadores.