Negócios entram no novo exercício

A venda de João Félix para o At. Madrid e a a contratação de Raúl de Tomás ao Real Madrid só irão entrar no exercício de 2019/20. Como ambos os negócios se vão concretizar em julho, mês em que inicia o próximo ano contabilístico, a SAD encarnada começa logo por garantir um balanço positivo de 100 milhões de euros – a diferença entre o encaixe de 120 milhões com a venda do internacional português e os 20 milhões gastos na aquisição do espanhol.