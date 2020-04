Nelson Mandela inspira Taarabt

Adel Taarabt lembrou ontem a prisão de Nelson Mandela, prémio Nobel da Paz em 1993 e que se destacou na luta contra o racismo na África do Sul. "Em isolamento durante 27 anos. Sem família, luxos ou telefones. Só esperança e visão. Podemos fazer igual", escreveu o internacional marroquino no Instagram. Mandela foi libertado em fevereiro de 1990, tendo falecido em dezembro de 2013, com 95 anos.