Nélson Oliveira: «Até parece que sem os miúdos o Benfica antes ia às 'meias' da Champions»

Em declarações a Record, Nélson Oliveira, antigo avançado do Benfica e atualmente no AEK Atenas, considerou que o mau rendimento na Europa não pode ser associado aos miúdos do Seixal, lembrando que antes desta aposta o clube também não tinha resultados significativos na Liga dos Campeões.

Os recentes resultados europeus explicam-se pela juventude da equipa?

"A aposta na formação é isso mesmo, assumir riscos. Mas é importante mesclar com experiência. E não se pode falar de falta de investimento no Benfica, porque só o De Tomas custou 20 milhões de euros... Os resultados europeus são dores de crescimento, que não podem ser vistos à luz da juventude da equipa. Não se pode associar a falta de resultados na Europa aos miúdos. Até parece que sem eles o Benfica ia a meias-finais da Champions, ou passava a fase de grupos..."

A formação, por si só, basta para ter sucesso na Europa?

"A ida ao mercado faz falta mas a base deve ser a formação. Quando vês os jovens em finais da Youth League, a jogar com os melhores clubes da Europa e a vencer, quando vês as seleções dominadas por jogadores do Benfica a conseguirem belíssimos resultados, alguém pode dizer que não há qualidade?"