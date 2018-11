Nélson Semedo a um jogo de render mais milhões ao Benfica

Nélson Semedo está a apenas um jogo ao serviço do Barcelona de render mais cinco milhões de euros aos cofres da Luz. Recorde-se que no comunicado enviado pelo Benfica à CMVM, quando o jogador foi transferido para o conjunto blaugrana, podia ler-se que as águias receberiam esse valor sempre que o lateral participasse em 50 jogos na equipa catalã, aquilo que poderá acontecer já no domingo. Isto porque o encontro de quarta-feira, no terreno do PSV Eindhoven, foi o 49.º jogo pelo Barcelona, pelo que o futebolista pode atingir esse número redondo já no próximo fim-de-semana, quando a equipa defrontar o Villarreal.

Mesmo não sendo um titular indiscutível na equipa liderada por Ernesto Valverde – acabou por o ser na Holanda –, o internacional português tem sido inúmeras vezes utilizado e, agora, está perto de ‘oferecer’ mais cinco milhões às águias que, na altura da transferência já tinham garantido mais de 30 milhões de euros por um jogador formado no Seixal.





Refira-se que o jogador de 25 anos apenas esteve duas temporadas na equipa principal do Benfica, onde deu rapidamente nas vistas dos gigantes europeus. Em 2017/18, a primeira época em que esteve ao serviço do Barcelona, atuou em 36 partidas, às quais se somam mais 13 disputadas no campeonato em curso.