Nélson Semedo gostava de voltar ao Benfica "mas não para garantir um cachê"

Nélson Semedo garantiu à conversa com Renato Sanches e Gonçalo Guedes que "deixa as portas sempre abertas" na Luz para um eventual regresso.





"Seria ótimo, gostaria de voltar numa fase em que acharia que pudesse dar tudo pelo clube e não para voltar e garantir um cachê como alguns jogadores fazem. Sim, em condições de ajudar a equipa", explicou o agora lateral-direito do Barcelona em declarações à BTV, recordando que qualquer dos três jogadores foi exemplo a nível nacional."Abrimos a porta à formação do Benfica. Não só Benfica mas a nível nacional, a partir daí FC Porto e Sporting começaram a apostar nas camadas jovens. A formação dos clubes começou a impor o seu respeito e talento. Graças a Deus as coisas correram-me bem. O Renato fez ano incrível, o Guedes um ano bom, eu tive dois anos bons. Provámos que temos qualidade para estar onde estivemos, mostrámos isso e fomos campeões", reiterou o internacional português.