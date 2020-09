Nélson Semedo no Wolverhampton: Benfica vê escapar 5 milhões de euros e recebe 600 mil

Nélson Semedo já está em Inglaterra, onde assina esta quarta-feira até 2025 pelo Wolverhampton, que lhe garante um salário ao nível de Raúl Jiménez (cerca de 7 milhões anuais), o mais bem pago do plantel. O português, o nono às ordens do treinador Nuno Espírito Santo, já se despediu do Barcelona, que encaixa 30 milhões com a transferência, podendo o negócio chegar aos 40 M€, mediante determinados objetivos.





Com esta mudança, o maior prejudicado acaba por ser o Benfica, que deixa de receber 5 M€, uma vez que o jogador não cumprirá o objetivo definido no contrato por cada 50 jogos – sai de Camp Nou com 97, isto é, a escassos três encontros dos 100. De qualquer modo, os encarnados terão a receber 600 mil euros pelos direitos de formação, através do mecanismo de solidariedade.

Sonho cumprido

"Muito obrigado Barcelona pela oportunidade de viver o sonho de vestir esta camisola, de jogar em Camp Nou, de aprender e desfrutar com os melhores do Mundo. Obrigado por me terem feito crescer como jogador e como pessoa. Foram três anos maravilhosos", escreveu nas redes sociais o lateral-direito de 26 anos, contratado ao Benfica em 2017, a troco de 35,7 M€.