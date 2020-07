Nélson Veríssimo admite que série de triunfos "dá confiança" para jogo com FC Porto

Nélson Veríssimo destacou a importância do triunfo (2-1) do Benfica sobre o Sporting, uma semana antes da final da Taça de Portugal com o FC Porto.





"Na primeira parte tivemos mais controlo do jogo, mais situações e podíamos ter ido para o intervalo com outro resultado. Depois o Sporting equilibrou, empatou mas nós fizemos o 2-1 que dá justiça ao que foi o jogo.""Ganhar é sempre importante, claro que as vitórias dão suporte às equipas. Ganhámos os jogos que tínhamos e isso dá confiança para o último jogo.""A tónica foi sempre o coletivo, de ajudar a equipa. Mas depois há objetivos individuais importantes"