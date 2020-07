Nélson Veríssimo conta "ir a jogo" com o Aves e deixa garantia

Apesar do clima de incerteza que rodeia o Aves e da possibilidade que está em cima da mesa de não haver jogo com o Benfica, Nélson Veríssimo está otimista que a solução seja encontrada nas próximas horas.





"Estamos a preparar o jogo com a máxima seriedade como habitual. Temos acompanhado a situação do Aves, mas tanto os jogadores como treinadores e staff querem ir a jogo e estamos a contar de ir a jogo. Temos a certeza que vamos encontrar dificuldades. Julgamos que os próprios jogadores vão encarar o jogo de forma ainda mais especial porque sabem que é uma forma de se mostrarem", afirmou.E prosseguiu sobre o tema: "Olho para a situação com bastante apreensão. Ninguém, principalmente jogadores e treinadores, não queriam que isto acontecesse e acaba por não ficar uma boa imagem para a liga e o futebol português".