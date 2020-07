Nélson Veríssimo corrigiu Gabriel durante o jogo

Nélson Veríssimo viu o jogo quase sempre em pé naquele que foi o primeiro dérbi da carreira como treinador principal. O técnico encarnado foi corrigindo as posições do jogadores do Benfica e, em particular, a de Gabriel. O médio luso-brasileiro não ocupou em algumas ocasiões os espaços no terreno que o treinador vilafranquense pretendia, em especial no espaço deixado vago entre a linha média e a linha defensiva.

Já Vlachodimos mereceu o aprovação de Nélson Veríssimo mesmo quando errou no passe longo com o pé. O técnico forçou a necessidade de sair a jogar desde trás com a bola controlada.