Nélson Veríssimo dá os próximos treinos e pode orientar Benfica contra o Boavista

Nélson Veríssimo vai orientar os treinos de hoje e amanhã do Benfica e está em aberto a possibilidade de orientar a equipa na próxima jornada, diante do Boavista, apurou Record. Se até amanhã o Benfica não chegar a acordo com um novo treinador, deverá mesmo ser o até agora adjunto de Bruno Lage a assumir os comandos da formação encarnada na partida de sábado, na Luz.





Bruno Lage não foi embora sem se despedir dos seguranças do Seixal e a reação foi esta



Quanto a Lage, deixou o Seixal a meio da tarde depois de ter sido alcançado um "princípio de acordo" com a SAD para a sua rescisão, que deverá ser oficializada a qualquer instante. Com o setubalense saem o observador Jhony Conceição e o preparador físico Alexandre Silva, dois elementos que vieram consigo para a Luz.Refira-se que Nélson Veríssimo, Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes) e Marco Pedroso (adjunto), que compunham a atual equipa técnica da formação principal, já se encontravam no Benfica antes de Lage chegar e vão permanecer no clube.