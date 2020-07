Nélson Veríssimo e a final da Taça de Portugal: «É um jogo 50/50»

Nélson Veríssimo considerou esta sexta-feira que Benfica e FC Porto repartem o favoritismo para a final da Taça de Portugal.





"Tenho vivido dia a dia, treino a treino, jogo a jogo. Não pensei muito no que ficou para trás", continuou o treinador do Benfica.



Para Nélson Veríssimo é um "jogo 50/50". "As finais são jogos com características diferentes. Reerguemo-nos e chegámos aqui como uma equipa forte e consistente", prosseguiu.



"Os jogadores vão entrar com uma motivação especial de quem vai disputar uma final", explicou.

"É um jogo de grau de complexidade acrescida mas vamos entrar com a ambição de ganhar. O meu futuro é aquilo que neste momento menos me preocupa, o foco foi preparar a equipa da melhor forma para cada jogo. Agora está em disputa um título que é importante para nós. O foco está aí", referiu.