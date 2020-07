Nélson Veríssimo e a luta pelo título: «Enquanto for matematicamente possível...»

Naquela que foi a sua primeira conferência de imprensa enquanto técnico interino do Benfica, Nélson Veríssimo deixou claro que no Benfica ainda não se atirou a toalha ao chão quanto à luta pelo título, assegurando que enquanto for matematicamente possível o plantel à sua ordem irá tudo dar para o conseguir.





"Acima de tudo encaro este jogo com um espírito de missão. Tivemos quatro treinos para preparar o jogo. O foco principal dessas sessões foi acima de tudo preparar para aquilo que nos espera o jogo com o Boavista. Só vou falar sobre a preparação do jogo. O foco está aí. Foi pedido para preparar os treinos para esse jogo e foi isso que fizemos. Os jogadores apresentaram um grande empenho, como já tinham mostrado com o míster Lage. O foco é perceber as dinâmicas do Boavista e dar uma resposta no jogo de amanhã", começou por dizer o técnico.Em relação à luta pelo título, apesar da desvantagem de 6 pontos para o FC Porto, Veríssimo foi claro. "O sentimento dos jogadores é que enquanto for matematicamente possível - temos 5 jogos -, enquanto essa possibilidade estiver em aberto, vamos lutar por ela, a começar já no jogo de amanhã", frisou.