Nélson Veríssimo e o jogo com o Sporting: «Um dérbi é sempre um dérbi»

Com o título entregue ao FC Porto, o Benfica já garantiu o 2.º lugar da Liga NOS e vai defrontar o Sporting naquele que será o primeiro dérbi da 2.ª circular sem presença de público. Mesmo sem interesse na classificação para as águias, os leões ainda lutam pelo 3.º lugar e Nélson Veríssimo antevê um grande jogo no relvado do Estádio da Luz, garante que o Benfica ainda não pensa na final da Taça frente ao FC Porto.





"Vamos encarar este jogo com a seriedade habitual. Depois para a Taça vamos ter um interregno de 7 dias. Vai ser um jogo difícil. Um dérbi é sempre um dérbi. É pena não termos o nosso público mas vamos ter 2 equipas a tentar vencer e acredito que vai ser um bom jogo. O objetivo passa por ganhá-lo e acredito que será muito disputado e com intensidade elevada", afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Sporting, às 21h15 de terça-feira, na 34.ª e última jornada do campeonato"Espero um Sporting atrevido, a querer assumir o controlo do jogo. Mas nós vamos querer o mesmo. Perspetivo um jogo aberto, bem disputado e esperamos alcançar a vitória", acrescentou."Vai criar-nos um desafio na perspetiva de ter de desmontar essa linha de 5, mas já tivemos outros jogos em que soubemos desmontar esse processo"