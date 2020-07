Nélson Veríssimo elogia Diogo Gonçalves: «Tem muita qualidade e está fazer uma boa época»

Diogo Gonçalves está cedido pelo Benfica ao Famalicão e tem sido um dos destaques na campanha dos minhotos na Liga NOS, com 3 golos e 7 assistências em 24 jogos.





Tudo indica que o extremo de 23 anos vai regressar ao Benfica na próxima época e esta quarta-feira Nélson Veríssimo, que trabalhou com Diogo Gonçalves na equipa B do Benfica, foi confrontado com essa possibilidade e elogiou as qualidades do jogador mas recusou comentar um eventual regresso."Não sei se vem e não seria seria correcto da minha parte falar da próxima época. O meu foco é ir até final da época. Diogo Gonçalves é um jogador com muita qualidade e que está a fazer uma boa época desportiva. Veremos o que o futuro nos reserva", afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao duelo com o Famalicão.