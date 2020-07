Nélson Veríssimo: «Era uma vitória que andávamos à procura há algum tempo»

O Benfica regressou, este domingo, aos triunfos ao bater (3-1) o Boavista, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que André Almeida (13'), Pizzi (31') e Gabriel (42') marcaram para a formação agora orientada por Nélson Veríssimo.

No final do encontro, o técnico aplaudiu a exibição dos seus jogadores, apontando o caminho às vitórias até ao final do campeonato, como "a história do Benfica exige".

"Globalmente fizemos um bom jogo. Nos primeiros 10 minutos as equipas tiveram muitas perdas de bola, mas depois o golo já perto do quarto de hora deu-nos tranquilidade que precisávamos. Os jogadores estão de parabéns pelo controlo de jogo que tiveram ao longo dos 90 minutos. Quero realçar o empenho dos jogadores", começou por referir o técnico.

Um triunfo que fugia ao Benfica há dois jogos consecutivos

"Era uma vitória que a equipa andava a procura há bastante tempo, já tínhamos tentado nos dois últimos jogos e aconteceu hoje e esperamos que seja para continuar obviamente, a história do Benfica assim o exige", concluiu