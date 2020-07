Nélson Veríssimo estreia-se com vitória e coloca ponto final na crise de resultados do Benfica

Nélson Veríssimo estreou-se da melhor forma na função de treinador interino do Benfica, ao guiar as águias a um triunfo por 3-1 diante do Boavista. Uma vitória que acabou por ser construída logo na primeira metade, com golos de André Almeida, Pizzi e Gabriel. O médio brasileiro, refira-se, foi a figura da partida, já que a esse golo acrescentou ainda duas assistências para os outros dois tentos da turma da Luz.





Com este resultado, refira-se, o Benfica reduz provisoriamente para 3 a desvantagem pontual para o FC Porto no topo da tabela, ficando agora à espera que os azuis e branco tropecem diante do Belenenses SAD, no domingo.