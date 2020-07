Nélson Veríssimo fala pela primeira vez como treinador do Benfica esta sexta-feira

Nélson Veríssimo falará esta sexta-feira pela primeira vez como técnico interino do Benfica. O treinador português, de 43 anos, sucede a Bruno Lage à frente dos destinos das águias de forma provisória mas é certo que estará no banco do campeões nacionais diante do Boavista, em jogo da 30ª jornada da Liga NOS agendado para sábado, às 21.15 horas no Estádio da Luz.





Veríssimo será amanhã o interlocutor na conferência de imprensa do embate com os axadrezados que tem início às 18 horas no Benfica Campus, no Seixal.