Nélson Veríssimo: «Fomos eficazes e ganhámos com justiça»

Nélson Veríssimo assumiu que o Benfica passou por dificuldades diante do V. Guimarães, mas deixou claro que a vitória sobre os minhotos foi justa. Na análise à partida, o técnico das águias assumiu que o segundo tempo foi mais bem conseguido, isto depois de algumas retificações ao intervalo.





"Foi um jogo bem disputado. Já esperávamos dificuldades, fruto da forma como as equipas do Ivo Vieira jogam. O jogo na primeira parte foi dividido, mas depois ao intervalo, em função do que vimos, mudámos e julgo que na segunda parte estivemos mais por cima do que o Vitória. Foi um jogo com muitas ocasiões para ambas as equipas. Fomos eficazes e ganhámos com justiça", considerou, à BTV."Todos os jogadores têm o compromisso e estão focados no objetivo até final da época. Qualquer um deles dá garantias, mesmo quem não entrou, mas que trabalha para lá estar. É este o nosso caminho e agora é hora de pensar já no Aves"