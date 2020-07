Nélson Veríssimo: «Jorge Jesus? Não me diz respeito»

Nélson Veríssimo não quis alongar-se relativamente à hipótese de Jorge Jesus voltar ao Benfica. "Percebo a questão, tem sido colocada muitas vezes mas não me diz respeito. Aquilo com que temos de nos preocupar é com os jogos que nos faltam esta época. Se seria uma boa solução? Boa solução para o Benfica passa por ganhar. Epa, não é uma questão que me diga respeito", referiu o treinador interino na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Famalicão.





Ainda sobre o futuro, Veríssimo foi questionado sobre se existe a possibilidade de continuar na Luz para lá desta época. Uma vez mais, disse que o foco é outro: "Foi-nos colocada a tarefa de orientar a equipa até final da época e o foco está aí."Veríssimo voltou a dizer que tem ideias semelhantes às de Bruno Lage: "Estava integrado numa equipa técnica com ideias com o qual me identifico. A linha de raciocínio será a mesma mas com outra dinâmica que possa ser implementada em função dos jogadores à disposição e do adversário."