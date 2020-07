Nélson Veríssimo: «Não sabia que o FC Porto joga antes de nós»

Nélson Veríssimo desvalorizou as questões do calendário, nomeadamente quem joga primeiro ou não. Numa jornada em que o título pode ficar definido (FC Porto tem de ganhar e o Benfica perder), o treinador interino das águias desvalorizou o facto de os dragões entrarem em campo primeiro.





"Não sabia que o FC Porto joga antes de nós. Isto para dizer que sabemos o que temos de fazer, que é ganhar os quatro jogos que faltam do campeonato e é com esse espírito que vamos para o jogo de amanhã", disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Famalicão, um adversário a quem deixou muitos elogios."Temos de ser uma equipa organizada e equilibrada. Vamos defrontar um adversário que está a fazer um excelente campeonato. Temos de estar bem em todos os momentos do jogo. Mas o nosso pensamento passa pela vitória. A cara de quem ganha é sempre difícil da cara de quem não ganha e a vitória traz outra forma de estar. Foi o que aconteceu connosco nestes dias. Famalicão tem forma de jogar de equipa grande", referiu Veríssimo.