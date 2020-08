Nélson Veríssimo: «Que equipa entrego a Jorge Jesus? É a equipa que temos»

A análise de Nélson Veríssimo à derrota do Benfica (1-2) na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto, em declarações à RTP3.





"Não concordo com essa análise. Na primeira parte foi um jogo equilibrado e quando o FC Porto ficou com menos um tivemos dificuldades em encontrar os caminhos, fruto dos posicionamentos do FC Porto. Depois começámos a sofrer o segundo golo e tivemos de ir em busca do resultado. Um remate enquadrado apenas ao cabo de uma hora? Tivemos dificuldades em encontrar os caminhos para a baliza. O FC Porto com menos um fechou os caminhos. Mas mesmo na desvantagem fomos à procura do resultado."Sofremos dois golos de bolas paradas. Temos trabalhado muito isso durantre a época, ainda mais agora, pois sabíamos que era um ponto forte do FC Porto. Mas não tenho ainda noção do que correu mal, tenho de ver as imagens""Senti sempore a equipa focada nos objetivos semanais, ainda mais agora nesta final. Não senti que isso nos prejudicasse.""É a equipa que temos, mas quero refletir ainda sobre o jogo e sobre a época.