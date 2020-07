Nélson Veríssimo: «Saída de Bruno Lage teve um impacto forte nos jogadores»

Nélson Veríssimo assumiu esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Boavista, que a mudança no comando técnico do Benfica teve um "impacto forte" no seio do grupo de jogadores.





"Não vou negar. A saída de Bruno Lage teve impacto forte nos jogadores, pois sentem que foi fruto da sequência de resultados. Era alguém de quem gostavam e gostam. Tentei criar situações para que voltassem a ter alguma ‘alegria’. As rotinas mantiveram-se praticamente inalteráveis", assegurou o técnico interino das águias.