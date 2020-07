Nélson Veríssimo: «Queria sublinhar que devíamos sair daqui contentes»

O Benfica empatou (1-1) na deslocação ao terreno do Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da Liga NOS, resultado que deixa as águias cada vez mais longe da luta pelo título.

No final do encontro, Nélson Veríssimo elogiou a prestação da sua equipa, apesar do resultado ter 'fugido' já perto dos minutos finais da partida, salientando que as águias vão manter o foco nos restantes três jogos que ainda faltam até ao final do campeonato.

"É o que é. Saímos daqui frustrados pelo resultado, o Famalicão é uma boa equipa, difícil. Foi um jogo equilibrado, podíamos ter saído daqui com outro resultado. Acabámos por sofrer um golo na parte final do encontro, mas os meus jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram aqui frente a uma boa equipa que fez até agora um grande campeonato."

"As equipas conhecem-se muito bem e daí ter sido um jogo equilibrado. Em alguns períodos o Famalicão mais por cima do jogo, noutros o Benfica. Queria sublinhar que devíamos sair daqui contentes, não com o resultado, mas pela exibição da equipa. Mais uma vez, dar os parabéns aos jogadores pela exibição."

Resultado do FC Porto mexeu com os jogadores?

"Não. Nós sabemos que so temos um caminho, que é só ganhar, independentemente do que acontece com outras equipas e noutros jogos."

Importância dos últimos três jogos

"O foco tem sido jogo a jogo. Foi assim com o Boavista, foi hoje com o Famalicão e será com o Vitória Guimarães. Só temos um caminho, que é ganhar e é assim que vamos continuar", concluiu.