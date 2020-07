Nélson Veríssimo: «Vejo um foco enorme em cumprir o que falta do campeonato»

O Benfica goleou (0-4) o Desportivo das Aves, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Pizzi subiu ao topo dos melhores marcadores da prova, o mesmo em que viu o jovem Gonçalo Ramos bisar nos instantes finais do jogo.

No final do encontro, Nélson Veríssimo demonstrou-se sensibilizado com a atual situação do Aves, explicou a opção de trocar Odysseas por Svilar no onze inicial para o jogo, falou da estreia de Gonçalo Ramos a marcar e ainda da Bota de Ouro da Liga.

"Queria passar uma mensagem de conforto aos jogadores, aos funcionários da SAD, estão a passar por um momento complicado e espero que as coisas se resolvam. Sabíamos que havia vontade para jogar e nós sabíamos que íamos ter um jogo de dificuldade acrescido. Na primeira parte não estivemos tão bem, mas na segunda parte estivemos muito melhor e viemos aqui buscar a vitória que era o nosso objetivo", afirmou o técnico interino das águias.

Svilar em detrimento de Odysseas

"É simples. O nosso plantel tem 25 jogadores. Todos estão a trabalhar e todos estão aptos, sabendo de antemão que todos iam dar respostas."

Estreia de Gonçalo Ramos

"O Gonçalo faz parte de um conjunto de jogadores que tem treinado connosco nestas últimas semanas, entendemos que podia estar numa fase mais adiantada e decidimos lançá-lo. O que aconteceu foi fruto do trabalho do Gonçalo, assim como de toda a equipa que o ajudou."

Luta pela Bota de ouro

"Não queria direcionar para o individual, mas o foco será sempre os objetivos coletivos. Aqui o foco não pode ser desviado daqueles que são os objetivos da equipa."

Notícias sobre Jorge Jesus

"Obviamente que os jogadores, que ninguém é imune às notícias que vão saindo, mas vejo um foco enorme em cumprir o que falta do campeonato, nomeadamente o jogo com o Sporting na última jornada", finalizou.