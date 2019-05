Os bilhetes para o jogo com o Rio Ave, no próximo domingo, em Vila do Conde, estão mais do que esgotados, mas os adeptos do Benfica estão já a pensar no encontro seguinte, o último da época, na Luz, com o Santa Clara.E face à perspetiva de os encarnados poderem garantir o título, esta manhã já havia muita gente no Estádio da Luz, à chuva, a fazer fila junto às bilheteiras no sentido de garantir ingressos para a partida frente aos açorianos. Os bilhetes destinam-se apenas a sócios.