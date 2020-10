«Nem que fique aqui a noite toda»: a saga de Nuno Gomes para votar nas eleições do Benfica

Eram cerca das 22h30 quando Nuno Gomes se encontrava ainda na fila para votar nas eleições do Benfica. O avançado partilhou o que tem sido a sua 'saga' neste dia no sentido de exercer o direito de voto e deixou claro que esperará o tempo que for preciso para o fazer.





O Nuno Gomes tentou votar esta manhã, tentou votar ao fim da tarde, e vai votar agora nem que fique aqui a noite toda! Tenha juízo! #carregaBenfica https://t.co/mz04gWqCHZ pic.twitter.com/taxvqlkJFY — Nuno Gomes (@21nunogomes) October 28, 2020

"O Nuno Gomes tentou votar esta manhã, tentou votar ao fim da tarde e vai votar agora nem que fique aqui a noite toda! Tenha juízo!", disse o antigo capitão das águias no Twitter, mostrando o local onde se encontrava, em resposta a um sócio que o acusava de ter sido beneficiado na fila.Recorde-se que a fila encerrou por volta das 22h00, ainda com centenas de pessoas a aguardar para votar.