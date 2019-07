Nené relança marca com o seu nome

Nené, jogador da equipa principal do Benfica durante 18 épocas (entre 1968/69 e 1985/86), é o embaixador da marca de equipamentos desportivos com o seu nome, que voltou ao mercado 20 anos depois.

A ideia de reativar a marca partiu do empresário Carlos Gonçalves, que conta com Nené como rosto do projeto. A Tamagnini tem uma diversificada gama de produtos, fabricados em Portugal, para a prática do futebol e de outras modalidades desportivas.

Nené, de 69 anos, foi campeão nacional por dez vezes, venceu a Taça de Portugal em sete ocasiões e a Supertaça por duas vezes. Sagrou-se em duas épocas o melhor marcador do campeonato português e numa ocasião o melhor marcador da Taça dos Campeões Europeus, antecessora da Liga dos Campeões.