Nervos do banco estenderam-se às bancadas

Intranquilidade é a palavra certa para definir o sentimento que se viveu ontem no banco de suplentes do Benfica, numa partida em que a equipa esteve sempre mais perto de perder do que ganhar. Rui Vitória era claramente um homem desesperado com aquilo que via dentro de campo e várias vezes deu sinais para os companheiros de equipa técnica que não estava a gostar do que estava a ver. O técnico ia gesticulando, pedindo uma reação, mas a resposta raramente se fez notar numa exibição pobre e que também mereceu algumas críticas por parte dos adeptos. Apesar dos aplausos que ainda se ouviram em força no final do encontro por parte de alguns, durante os 90 minutos foram visíveis alguns sinais de desagrado vindos das bancadas, como assobios pelo que se estava a passar.

Do lado do Aves, por seu turno, apesar de o empate não ser suficiente para a equipa chegar à final four da Allianz Cup, os adeptos avenses gostaram do que foram vendo e aplaudiram bastante a equipa no final do encontro. Satisfeitos, nunca se cansaram de manifestar apoio à equipa de José Mota, apupando os rivais.