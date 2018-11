Neve à espera do Benfica em Munique

O Benfica já sabe que terá de levar hoje na bagagem muitos agasalhos. Gorros, luvas, colãs e cremes específicos para ajudar no aquecimento muscular farão parte dos itens a seguir viagem, até porque os encarnados já sabem que vão ter à espera alguma neve no dia do jogo. As baixas temperaturas fazem-se sentir e, para amanhã, a máxima prevista situa-se nos 2 graus. No entanto, este é um valor que apenas dura enquanto houver sol. Tendo em conta que o pôr-do-sol acontece cerca das... 16h30 locais (menos uma hora em Portugal continental), a partir daí acentua-se a baixa de temperatura, neste caso até aos 4 graus negativos. As previsões apontam para uma ligeira queda de neve nesta terça-feira, ainda que tal possa não acontecer mesmo à hora do jogo (21h00 locais). Certo é que o frio será muito e basta sair do aeroporto de Munique para se notar a enorme diferença – em Lisboa, a mínima foi ontem de... 13 graus.