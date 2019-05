Newcastle insiste em Samaris

O Newcastle não larga Samaris e, se o internacional grego há muito vem estando na órbita do clube inglês, os magpies fizeram questão de marcar presença no Estádio da Luz para tirar notas durante a última receção ao Portimonense. O atual 14º classificado da Premier League vê no (ainda) médio encarnado uma opção agora ainda mais apetecível – a poucas semanas de terminar o seu contrato com as águias, o jogador, de 29 anos, pode assinar na condição de jogador livre já depois janeiro último. E os ingleses têm a capacidade para desembolsar um prémio de assinatura e também um salário mais avultado do que a SAD benfiquista.

Afinal, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, a última proposta apresentada por Luís Filipe Vieira – pouco acima de um milhão de euros líquidos por cada temporada – é mesmo definitiva e não será, por isso, melhorada. Samaris ainda não a declinou, mas também está longe de a ter aceite, até porque pondera ainda ofertas financeiramente mais aliciantes provenientes do estrangeiro.