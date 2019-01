Newcastle na Luz à 'pesca' de emprestados

Colocado num perigoso 17.º posto na tabela da Premier League, o Newcastle está no mercado à procura de reforços para conseguir o objetivo da permanência no principal escalão do futebol inglês e, de acordo com a imprensa inglesa, tem como alvos alguns jogadores do Benfica . A informação é adiantada pelo jornal 'Chronicle Live', que dá conta de negociações entre os magpies e o emblema encarnado tendo em vista a cedência de alguns jogadores.A notícia em causa não adianta nomes, mas é sabido que a equipa orientada por Rafa Benitez está no mercado à procura de jogadores para três posições: um extremo, um avançado e um lateral esquerdo.