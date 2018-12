Newcastle prepara novo ataque a Samaris

Em final de contrato com o Benfica, Andreas Samaris há muito que é alvo do Newcastle e, segundo 'Irish Mirror', o emblema da Premier League prepara-se para fazer novo ataque na reabertura do mercado. De acordo com esta publicação, Rafa Benítez continua atento ao médio grego de 29 anos e irá aproveitar o facto de o contrato deste expirar dentro de sete meses para procurar um preço de 'saldo', bem mais baixo do que os 20 milhões de euros exigidos no verão.

Para lá do Newcastle, também o Southampton está de olho no médio grego, que foi contratado pelo Benfica em 2014 ao Olympiacos, na altura a troco de 10 milhões. Um investimento que Samaris nunca conseguiu confirmar e que agora deverá levá-lo a uma saída por um preço consideravelmente mais baixo.