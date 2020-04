Newcastle prepara proposta de 17 milhões de euros por Rafa

O Newcastle continua interessado na contratação de Rafa e poderá avançar com uma proposta de 17 milhões de euros para garantir o avançado do Benfica para a próxima temporada.





A notícia é avançada este sábado pelo 'The Sun', mas as intenções dos magpies podem cair por terra caso a paragem nos campeonatos se prolongue por muito mais tempo devido à pandemia do novo coronavírus, o que poderá ter consequências no orçamento do clube inglês para atacar o próximo mercado de transferências.Segundo o jornal britânico, o Benfica terá pedido mais de 28 milhões de euros para libertar o jogador, mas o clube inglês acredita que pode contratá-lo por muito menos. Ainda assim, os responsáveis do Newcastle gostariam de observar mais alguns jogos de Rafa e se a liga portuguesa não continuar não poderão fazê-lo.

Além disso, o 'The Sun' explica também que o Newcastle enfrenta problemas financeiros e ainda tem de pagar prestações avultadas relativas a alguns reforços do verão passado.