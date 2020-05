Newcastle segue Vlachodimos

O interesse não é novo mas o Newcastle terá voltado a olhar para Vlachodimos como opção para a baliza já a partir da próxima temporada. A informação é avançada pelo jornal grego ‘Sport24’, tendo por base também a mudança de donos que poderá estar prestes a ocorrer no emblema da Premier League. Se tal acontecer, o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, assumiria o controlo dos magpies e tornaria o clube o mais rico da Grã-Bretanha.

De qualquer das formas, a SAD encarnada não pretende abrir mão do titular da baliza dos campeões nacionais e também não equaciona sequer negociar o internacional grego, de 26 anos. Vlachodimos está blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros e prorrogou o vínculo com as águias em agosto do ano passado até junho de 2024.

Desde então, o guardião nascido na Alemanha tem mostrado a sua cada vez maior importância nos encontros da formação de Bruno Lage. Em 2019/20, o camisola 99 das águias participou 35 jogos oficiais em que consentiu 33 golos.