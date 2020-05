Newell's assume que Lema só fica por empréstimo

Cristian Lema termina o empréstimo ao Newell’s Old Boys no final de junho e o clube argentino tenciona continuar a contar com o central de 30 anos que está ligado ao Benfica até 2023. Contudo, o Newell’s não tem poder económico para cobrir a opção de compra de três milhões de euros e apenas equaciona tentar uma nova cedência. "Ainda falta algum tempo, mas há algo claro para nós. Se não vendermos, é impossível pensar em mantê-lo. A única hipótese é o Benfica permitir outro empréstimo", declarou Cristian D’Amico, vice-presidente do clube leproso, em declarações à televisão El Tres.

"Quem não quer o Lema? Depois, voltamos sempre à parte financeira", acrescentou D’ Amico, que viu o clube recorrer da suspensão da FIFA nas próximas três janelas de mercado.