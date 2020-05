Newell's Old Boys proibido de inscrever jogadores e Lema sem hipóteses de ficar

Agora é quase certo: Cristian Lema não vai continuar no Newell's Old Boys. O central argentino emprestado pelo Benfica até ao final do próximo mês de junho viu o clube atual ficar impedido de inscrever jogadores durante três janelas de transferências. A FIFA sancionou o emblema leproso por uma verba em falta acordada aquando da transferência de Cristian Insaurralde, proveniente do O’Higgins. Ainda assim, a decisão é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne.





O Newell's contava com uma opção de compra de dois milhões de euros pelo passe do jogador de 30 anos. A pandemia do novo coronavírus acentuou as dificuldades financeiras do clube de Santa Fe, dificultando as possibilidades de avançar para a contratação em definitivo de Lema.Desta feita, o defesa que tem contrato com as águias até junho de 2023 regressará a Lisboa para decidir o futuro que não deverá passar pela equipa de Bruno Lage.De águia ao peito, Lema conta apenas duas presenças oficiais em 2018/19.