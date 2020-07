Newell’s pressiona por Lema

Os responsáveis do Newell’s Old Boys não exerceram a opção de compra por Cristián Lema, mas o central que esteve cedido pelo Benfica na última temporada continua a ser muito desejado por parte do clube argentino. De acordo com Sebastián Peratta, secretário daquele clube, há uma vontade real para que o defesa possa prosseguir por empréstimo no Newell’s.

“Não é um tema fácil. Tínhamos até dia 30 de junho para exercer a opção de compra, mas devido a estas circunstâncias, estava fora do alcance do clube. Mas nós gostaríamos de continuar a contar com ele”, assinalou o responsável do clube.

Apesar de este desejo reiterado do clube argentino, a verdade é que Luís Filipe Vieira já deu conta, em entrevista à BTV, da possibilidade de Lema voltar a integrar a equipa principal das águias. Refira-se que, na última época, esteve em 22 jogos e marcou cinco golos.