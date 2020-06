Newell's quer prolongar empréstimo de Cristián Lema

O Newell's Old Boys pretende negociar com o Benfica a prolongação do empréstimo de Cristián Lema por mais uma temporada.





"A ideia é ver se há uma possibilidade de renovar por mais um ano. É nisso que estamos a trabalhar. Não é uma tarefa fácil até porque o mercado ainda não arrancou na Europa, disse Juan José Concina, dirigente do clube argentino, citado pela 'TyC Sports'."Quando tivermos um pouco mais claro o panorama do futebol argentino, vamos estudar todos os tipos de negociações", adiantou, lembrando que a Superliga argentina ainda não tem data para iniciar. "Ficar com Lema seria sempre por empréstimos. Comprá-lo é um pouco difícil, mas não é impossível", frisou.O central argentino, de 30 anos, chegou à Luz em 2018, mas só fez duas partidas de águia ao peito. Foi emprestado ao Peñarol e depois ao Newell's, clube pelo qual realizou 22 partidas e apontou cinco golos.