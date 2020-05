Newell’s vê Lema difícil

O diretor desportivo do Newell’s Old Boys, Sebastian Peratta, sublinha que será difícil segurar Lema. De resto, como Record adiantou, o central não ficará neste emblema argentino. "Com esta situação tudo mudou e é difícil fazer previsões. Queremos contar com ele, mas veremos que possibilidades traz o mercado", atirou o dito dirigente.