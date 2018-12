News Benfica em estreia na BTV

No dia que se assinala o 10º aniversário do lançamento da BTV, os encarnados estreiam hoje a News Benfica, projeto centrado nas plataformas digitais e que se traduz no resumo das principais notícias do universo encarnado.

A News Benfica estará diariamente disponível às 13h30 e o site do clube será o veículo, ainda que esteja nos planos das águias a evolução para o envio via ‘mobile’.

Quanto ao aniversário da BTV, estão previstos diretos, do Seixal, hoje de manhã, com Luís Filipe Vieira, Rui Vitória e Jonas, entre outros elementos da estrutura do futebol dos encarnados.