News Benfica regressa com o adeus de Jonas e uma garantia para a época 2019/20

O Benfica voltou a publicar esta quarta-feira News Benfica, dia que marca a apresentação do plantel para a temporada 2019/20 e o fim da carreira de Jonas.Na newsletter desta quarta-feira, o Benfica realça os números de Jonas e o seu "empenho inexcedível e contributo indelével para o forte espírito de grupo dos vários plantéis dos quais fez parte".O clube da Luz deixa também uma garantia: "Mas celebrar o passado não impede a projeção do futuro. Será com o plantel definido para a nova temporada que o Benfica, com ambição renovada, empenhar-se-á em cumprir os objetivos a que se propõe: conquistar todas as provas nacionais e superar o desempenho da época transata nas competições europeias. "Por fim manifesta a certeza que os adeptos responderão em força. "A receção calorosa e entusiástica oferecida aos jogadores e equipa técnica no passado sábado, no Caixa Futebol Campus, foi um bom exemplo do que se espera para hoje à noite e para o resto da temporada: apoio inexcedível e inalienável dos benfiquistas à sua equipa de futebol", pode ler-se