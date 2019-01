Nice pensa em Ferreyra para o lugar de Balotelli

Com o italiano Mario Balotelli aparentemente de saída na presente janela de transferências, o Nice está no mercado em busca de um avançado e, segundo o 'Foot Mercato', o principal alvo da formação francesa é o dianteiro argentino Facundo Ferreyra.De acordo com aquela publicação, o atual 10.º colocado da Ligue 1 tenciona o empréstimo do jogador dos encarnados até final da temporada, acenando com uma proposta na qual assume a totalidade do vencimento do antigo dianteiro do Shakhtar Donetsk.Contratado no arranque da época aos ucranianos, numa transferência que não envolveu qualquer pagamento ao clube de Leste, o dianteiro argentino chegou à Luz com créditos de goleador, mas até ao momento apenas disputou sete partidas e assinou um golo. Está na porta de saída , conformeadiantou, e tem interessados também na Grécia e Turquia, onde é seguido por Olympiacos, Besiktas e Galatasaray.