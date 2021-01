Nice pode ser o destino de Todibo

Jean-Clair Todibo pode estar perto de voltar a França, segundo revelou o 'Nice Matin'. O central gaulês, de apenas 21 anos, tem caminho aberto para regressar ao país-natal e reforçar o Nice, de acordo com a mesma fonte.





No Benfica, jovem defesa tem tido pouco espaço nas escolhas de Jorge Jesus. O Barcelona emprestou o jogador aos encarnados até junho de 2022, com uma taxa de cedência de dois milhões de euros, mas o técnico do clube da Luz já fez saber que não conta com Todibo.O jogador formado no Toulouse acabou por ser utilizado nas últimas partidas por força dos casos de Covid-19 no plantel do Benfica. Todibo soma 160 minutos realizados de águia ao peito, divididos em duas partidas.